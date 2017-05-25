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Avrupa bisiklet yarışmasında İzmir zirvede

Avrupa Bisiklet Yarışması’nda İzmir zirveyi zorluyor. Bu yarışmada kentlilerin ‘bisiklet ile yaptığı kilometreler” yarışıyor, en çok pedal çeviren ise kazanıyor. Yarışmada İzmir ile Polanya’nın Gdansk kenti arasında büyük bir mücadele yaşanıyor.

Avrupa bisiklet yarışmasında İzmir zirvede

Bisikletle yapılan kilometrelerin yarıştığı ve en çok pedal çeviren kentin kazandığı Avrupa Bisiklet Yarışması’nda heyecan dorukta..

İzmir ile Polonya’nın Gdansk kenti arasında büyük rekabet var.. Liderlik koltuğu sürekli el değiştiriyor.

İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’da yarışma için pedal çevirdi.

Geçen yıl düzenlenen Avrupa Bisiklet Yarışması’nı İzmir 12. sırada tamamlamıştı.  Yarışmada 52 Avrupa kenti yarışıyor.

Bireysel ve takım halinde katılımın olduğu yarışma da bisiklet sürüşü sırasında bir akıllı telefon uygulamasının çalışması gerekiyor. Böylece kat edilen mesafe kaydediliyor.

İzmir'in yanı sıra Türkiye'den Mersin'in de dahil olduğu yarışmaya, Polonya ve İsveç'ten 9', İtalya'dan 8, İrlanda'dan 5, Fransa ve Litvanya'dan 4, Portekiz'den 3, İsviçre ve İngiltere'den 2, KKTC, İspanya, Macaristan ve Hırvatistan'dan 1 kent katılıyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #avrupa bisiklet yarışması #izmir #zirve #bisiklet #kent #kilometre #Polonya
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