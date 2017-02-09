Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede

KPMG'nin Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin borsadaki performansını incelediği araştırmaya göre, 2016'da hisse değerleri en çok yükselen üç kulüp Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray oldu

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin borsadaki performansını incelediği araştırma, 2016'da hisse değerleri en çok yükselen üç kulübün Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ortaya koydu.

KPMG'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Futbol Benchmark ekibi, Avrupa'nın önde gelen yedi futbol ülkesindeki takımların 2016 yılındaki borsa performansını mercek altına aldı. Araştırmada İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye'deki kulüpler yer aldı.

Araştırmada, borsada büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, yıllık yüzde 123,6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadının etkili olduğu düşünülüyor.

Trabzonspor'u geçen sezon Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş takip etti. Siyah Beyazlıların hisseleri 2016 yılında yüzde 85,2 artış gösterdi.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray da üçüncü sırada kendisine yer buldu. 2016'da kupa kaldıramayan ve Finansal Fair Play kısıtlaması getirilen Fenerbahçe'nin hisseleri ise bu gelişmelerden etkilenerek sadece yüzde 4,8 arttı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.

Türk kulüplerinin hisselerindeki artış yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Süper Ligin değerinin arttığını da gösterdi.



Sahada kazanan borsada da kazandı

Araştırma, genel anlamda sahada başarılı olan takımın borsada da değerini yükselttiğini ortaya koydu. İtalya Liginde üst üste beşinci şampiyonluk kupasını kazanan Juventus, değerini yüzde 15,8 artırdı.

Yeni stadına taşınan ve yeni Çin ortaklarıyla güçlenen Fransız ekibi Olympique Lyon'un değeri yüzde 44,8 arttı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund da ligde ikinci olmasına rağmen Alman Liginde imzalanan yeni yayın geliri anlaşmasıyla birlikte borsada yüzde 31,1 değer kazanarak borsada parladı.

Bu noktada istisna olarak Benfica ön plana çıktı. Portekiz Liginde şampiyonluğa ulaşan Benfica kupayı kaldırmasına rağmen yüzde 5,8 değer kaybetti.

Avrupa'nın önde gelen takımlarından Manchester United ise 2016 yılında yeşil sahada da borsada da kaybetti. Şampiyonlar Ligine katılamayan "Kırmızı Şeytanlar"ın hisseleri yüzde 20 değer yitirdi.