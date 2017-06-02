Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Şehir Hatları'ndan 4 yeni hat
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
Mehmet Bedri Gültekin, Iğdır canlı yayınına konuk oldu
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi
İşte ABD'nin YPG'ye vereceği silahların listesi

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile Real Madrid yarın Galler'de TSİ 21.45'te karşılaşacak

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İtalyan temsilcisi Juventus ile İspanyol ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 15. finalinde 12. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. Juventus da 9. kez finale kaldığı turnuvada 3. kez şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Final karşılaşmasında Alman hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'ın yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemlik görevini ise Sırp Milorad Mazic üstlenecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #juventus #futbol #cardiff
banner863
Önceki Haber
Muğla merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu
Sonraki Haber
Gram altın güne yatay başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.