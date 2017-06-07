Osmanlıspor geride kalan sezonda 34 lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası ve 14 UEFA Avrupa Ligi maçı için sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon başarılı olarak ligi 5. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Osmanlıspor bu sezon ligde hedeflerinin uzağında kaldı.

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunda 52 puan toplayan başkent temsilcisi, 2016-2017 sezonunda ise 38 puanla 13. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi müsabakaları için sezonu 20 Haziran'da açan Osmanlıspor, yoğun bir sezon geçirdi. Erken başladığı sezonda ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta, 26 puan elde eden Osmanlıspor devreyi 6. sırada bitirdi. 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan başkent ekibi 8 kez de sahadan birer puanla ayrıldı.

2016-2017 sezonunda, 34 Spor Toto Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası ve 14 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan başkent temsilcisi, ikinci devrede düşüş yaşadı.

Başkent ekibi, tempolu sezonda 23 Şubat 2017'de, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunan ekibi Olympiakos ile Ankara'da yaptığı ve 3-0 kaybettiği maçla Avrupa defterini kapattı.



Çıkış yakalayamadı

UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek Süper Lig'e odaklanan Osmanlıspor, bundan sonra çıktığı 13 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 9 yenilgi aldı.

Osmanlıspor bu dönemde Bursaspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken, deplasmandaki maçlarda Kayserispor'u 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Başkent temsilcisi, ligde geride kalan maçlarda ise Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş karşısında sahadan mağlubiyetlerle ayrıldı.

Ligin ikinci yarısındaki kötü performansının önüne geçemeyen Osmanlıspor, 18 müsabakada aldığı 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 12 yenilgi alarak, ligi 38 puan ve averajla 13. sırada tamamladı.