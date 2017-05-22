Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.



Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi.