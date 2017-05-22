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Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, basınla buluştu

Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe, basınla buluştu

 Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dörtlü Final'de dün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, Ülker Sport Arena'da medya günü düzenledi.

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun başında şampiyonluk pastası kesildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve başantrenör Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli basketbolcular, medya mensuplarına kupayla poz verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #aziz yıldırım #basketbol #fenerbahçe #medya günü #Murat Ülker #thy avrupa ligi #Zeljko Obradovic
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