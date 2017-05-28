Siyah-beyazlı taraftarlar Aydın ve Manisa'da şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın taraftarları Aydın ve Manisa'da şampiyonluğu kutladı.



Manisa'da müsabakayı televizyon takip eden Beşiktaşlılar, maçın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan ve "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratı yapan taraftarlar, Valilik önünde toplandı. Taraftarlar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.



Yağışlı havaya rağmen kutlama

Aydın Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, yağışlı havaya rağmen şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İbrahim Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın sezon başından itibaren ortaya koyduğu oyun ve taraftarının desteğiyle şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Şampiyonluk marşları söyleyen taraftarlar, araçlarla şehir turu attı.