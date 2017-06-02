ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yeşil- beyazlı takımın yöneticileriyle bugün toplantı yapıp, takımdan ayrılacağını söylediği belirtildi.

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, yeşil- beyazlı takımın yöneticileriyle bugün toplantı yapıp, takımdan ayrılacağını söylediği belirtildi. Galatasaray maçı için takımla birlikte İstanbul'a giden Kocaman'ın yarınki maç sonrası açıklama yapacağı belirtildi.

Uzun bir süredir Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, bugün akşam saatlerinde yeşil- beyazlı yönetime takımdan ayrılacağını söylediği kaydedildi. Bu durumu futbolculara da açıklayan Kocaman, Konyaspor tarihinde ilklere imza atıp geçen yıl yeşil beyazlı takımın ilk kez UEFA'ya katılmasını, bu yıl da Türkiye Kupası'nın kazanmasını sağladı.



Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, konuyla ilgili Aykut Kocaman'ın kendilerinden izin istediğini, yarın yönetim kurulu toplantısı yaptıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaklarını söyledi. Aykut Kocaman'ın ise Galatasaray maçından sonra açıklama yapacağı belirtildi.



Galatasaray maçı için takımla birlikte İstanbul'a giden Aykut Kocaman, havalimanında Aykut Kocaman, gazetecilerin, 'Konyaspor'un başından ayrıldığınız iddia ediliyor?' sorusuna gülümseyerek, 'Sağlıcakla kalın' cevabını verdi.