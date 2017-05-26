Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokat, Aziz Yıldırım'a pahalıya mal oldu. Savcılık, Yıldırım hakkında "Seyirden men" tedbiri aldı. Yıldırım tedbir süresince hiçbir spor müsabakasını izleyemeyeceği gibi antrenmanları bile takip edemeyecek. Dahası Yıldırım'ın Başkanlığı da tehlikede.

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