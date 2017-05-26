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Aziz Yıldırım antrenmanları dahi izleyemeyecek

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokat, Aziz Yıldırım'a pahalıya mal oldu. Savcılık, Yıldırım hakkında "Seyirden men" tedbiri aldı. Yıldırım tedbir süresince hiçbir spor müsabakasını izleyemeyeceği gibi antrenmanları bile takip edemeyecek. Dahası Yıldırım'ın Başkanlığı da tehlikede.

Aziz Yıldırım antrenmanları dahi izleyemeyecek

Aziz Yıldırım'a verilen ceza belli oldu.

Kasten yaralama suçundan başlatılan soruşturmada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadeye çağırdığı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hakkında tedbir uygulanmasına karar verdi.

Savcılık "kasten yaralama" eylemi nedeniyle Yıldırım hakkında "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri" uygulanması için talimat verdi.
Yıldırım yasak kapsamında tedbir süresince hiçbir spor müsabakasını izleyemeyecek, antrenmanları dahi takip edemeyecek. Kulübünün maç günlerinde de karakola gidip imza verecek.

Yasağın kaldırılmasına soruşturma sürecinde savcılık, dava sürecinde ise mahkeme karar verebiliyor. Kovuşturmaya yer olmamasına karar verildiği durumda yasak derhal kaldırılacak. Ancak Yıldırım ceza alır, seyirden yasaklama güvenlik tedbirine dönüşürse bu süre içerisinde kulüpte yöneticilik ve başkanlık da yapamayacak.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #seyirden men #aziz yıldırım #savcılık #spor müsabakası #tokat
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