Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün dergisine açıklamalar yaptı. Euroleague'deki Avrupa şampiyonluğuyla Fenerbahçe'nin çıtayı yükseğe taşıdığını ifade eden Yıldırım, "Türk spor tarihinde artık elde edilen bu başarıyı geçebilecek tek başarı kıstası, bir Türk kulübünün futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması olacaktır. Eminim bir gün Fenerbahçe, taraftarının da gücü ile onu da başaracaktır." sözleriyle ezeli rakiplere de gönderme yaptı.

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