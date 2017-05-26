Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması olayıyla ilgili hakkında “kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.



Yıldırım savcılığa verdiği ifadesinde Eyigüngör'ün de kendisine vurmaya çalıştığını belirterek olay anında gözlüğünün kırıldığını söyledi.



Eyigüngör'den şikayetçi olan Yıldırım, hakkında verilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararına da itiraz etti.



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