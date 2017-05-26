"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım,Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün üzerine yürüyerek vurması olayıyla ilgili hakkında “kasten yaralama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Aziz Yıldırım ifade verdi

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Yıldırım savcılığa verdiği ifadesinde Eyigüngör'ün de kendisine vurmaya çalıştığını belirterek olay anında gözlüğünün kırıldığını söyledi.

Eyigüngör'den şikayetçi olan Yıldırım, hakkında verilen spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararına da itiraz etti.  

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #aziz yıldırım #tokat #Işık Eyigüngör #anadolu adalet sarayı
banner863
Önceki Haber
Yolda yürüyen çifte saldıran şüpheli yakalandı
Sonraki Haber
Siirt'te AKP'li meclis üyesinin aracına bombalı tuzak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.