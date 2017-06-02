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Aziz Yıldırım maçlara girebilecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle konulan ‘seyirden yasaklanma tedbiri’ kaldırıldı.

Aziz Yıldırım maçlara girebilecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle konulan ‘seyirden yasaklanma tedbiri’ kaldırıldı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, yaklaşık iki hafta önce konulan tedbirin Aziz Yıldırım’ın avukatlarının itirazı üzerine ilgili mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi. 

Tedbir kapsamında maçlara veya antremanlara giremeyen Aziz Yıldırım, artık bütün maçlara girebilecek.

NE OLMUŞTU?

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Aziz Yıldırım'a verilen ceza belli olmuştu. Aziz Yıldırım'a 6 ay men cezası, Işık Eyigüngör'e 1 ay men cezası verilmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Işık Eyigüngör #Yakın Doğu Üniversitesi #maç #fenerbahçe #aziz yıldırım
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