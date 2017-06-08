Ailesiyle tatil dönüşü geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden milli sporcu Ayşegül, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda atıcılıkta bronz madalya kazandı.

Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcusu Ayşegül Pehlivanlar, azmiyle örnek oluyor.



2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ayşegül, film senaryolarını aratmayacak bir hayat hikayesine sahip. Ailesiyle tatil dönüşü geçirdiği trafik kazasında annesini kaybeden ve tekerlikli sandalyeyle yaşamını sürdüren Ayşegül, talihsiz olayın izlerini sporla silmeye çalışıyor.



Atıcılık sporuna başlamadan önce yaşadığı olayın etkisiyle evden dışarıya çok fazla çıkmayan ve içine kapanık bir hayat yaşayan Ayşegül Pehlivanlar'a, en büyük desteği eski bir sporcu olan babası Halim Pehlivanlar verdi. 2013'te İzmir'de gittiği poligonda babasının isteğiyle eline tabanca alan milli sporcu, yetenekleriyle antrenörlerin dikkatini çekti. Ayşegül, 2015 yılında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.



Sporla hayata tutundu



Sporla hayata tekrar tutunan Ayşegül, kısa sürede gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.



İlk kez geçen yıl nisan ayında ay-yıldızlı formayı giyen milli sporcu, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na da katılmaya hak kazandı.



Atıcılığın kendisi için kısa sürede bir tutkuya dönüştüğünü belirten Ayşegül, "Sporla birlikte öz güvenim arttı. İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğine inandım." dedi.



Ayşegül Pehlivanlar, milli takıma seçilmesinin ardından Hırvatistan, Avustralya ve ABD'de düzenlenen uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etti.



Milli sporcu, ABD'de gerçekleştirilen Uluslararası Paralimpik Komitesi Atıcılık Dünya Kupası'nda, havalı tabanca 10 metrede altın madalyaya ulaşarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları vizesi aldı.



Paralimpik oyunlarda bronz madalyanın sahibi olan Ayşegül Pehlivanlar, "Daha iyisini yapabilirdim. Rio'da benim için en büyük ödül bayrağımızı dalgalandırmaktı. Bu süreçte bana destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Rio'da bronz madalyanın sahibi olduktan sonra annemi düşündüm. Onun da yanımda olmasını isterdim. Babam madalyayı aldıktan sonra ağlamış. Çok büyük bir gurur yaşadım." diye konuştu.



"En büyük hayalim altın madalya"



Ayşegül Pehlivanlar, en büyük hayalinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya almak olduğunu söyledi.



Milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için çok çalıştığını vurgulayarak, "Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Günde 5 saat antrenman yapıyorum.



Güçlü bir ekibe sahibim. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da çok büyük destek oluyor. Benim en büyük hayalim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda altın madalyanın sahibi olmak. Bunu başaracağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.