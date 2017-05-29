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Babel'den milli takım sitemi

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.

Babel'den milli takım sitemi

Beşiktaş'a sezon ortası İspanya'nın Deportivo takımından transfer olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımına seçilmediği için sitem etti.

Beşiktaş'ta oynadığı başarılı futbol ile adeta yeniden doğan ve kritik maçlarda attığı goller ile dikkat çeken Ryan Babel, şampiyonluğun ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile kendisini milli takıma almayan Hollanda'nın yeni teknik adamı Advacaat'a sitemde bulundu. Babel, İnstagrama yazdığı mesajda "Kariyerimin bittiğini söylediler. Hollanda Milli Takımı için utanç bir durum bu ki benim şuanki iyi formumdan yararlanmıyorlar hemde bu kritik dönemde" diya yazdı. 

Babel'in bu attığı mesaj Hollanda basınında da yankı bulurken, birçok gazete Babel'i haklı buldu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #beşiktaş
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