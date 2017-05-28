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Bakan Kılıç'tan Beşiktaş'a tebrik

Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Kılıç'tan Beşiktaş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

Bakan Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş için bir tebrik mesajı yayımladı.

Akif Çağatay Kılıç, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon uluslararası alanda da ülkemizin temsilini de en iyi şekilde yapacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Siyah-beyaz renklere gönül veren Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Gaziantepspor #futbol #beşiktaş #Akif Çağatay Kılıç
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