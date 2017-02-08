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Ballack'tan Mesut Özil'e Bayern Münih tavsiyesi

- Eski Alman futbolcu Ballack: - "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek"

Ballack'tan Mesut Özil'e Bayern Münih tavsiyesi


BERLİN (AA) - Eski Alman milli futbolcu Michael Ballack, İngiliz kulübü Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'e, Bayern Münih'e transfer olmasını tavsiye etti.

Ballack, Sportbild dergisine verdiği röportajda, Mesut'un mükemmel bir futbolcu olduğunu belirterek, bundan dolayı bir çok kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediğini kaydetti.

Mesut'un, Arsenal'in kendisine verdiği değeri bildiğini, bunun da 2017-18 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için önemli bir sebep olduğunu belirten Ballack, "Bana göre Mesut, büyük bir şey kazanmak istiyorsa bu şans Bayern Münih'te daha yüksek." ifadesini kullandı.

Ballack, Bayern Münih'in, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini iddia etti.


Etiketler; #bayern münih #futbol #mesut özil #Michael Ballack
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