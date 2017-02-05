Banvit, Darüşşafaka Doğuş'u mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 76-70 yendi.

0 0 0 0

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Banvit, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 76-70 yendi.

Banvit, bu galibiyetle ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Doğuş ise 6. kez mağlup oldu.

Banvit'ten Theodore 17, Furkan Korkmaz ve Orelik de 12'şer sayıyla galibiyete katkı yaptı. Darüşşafaka Doğuş'ta maçın en skoreri olan Wanamaker'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Hidayet Türkoğlu genç basketbolculara şilt verdi

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Türkoğlu, mücadelenin devre arasında, "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü"nün bu yılki sahibi Düzce Fatih Ortaokulu Kız Basketbol Takımı'na ödülünü takdim etti.

Kaynak: