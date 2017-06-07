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Barcelona'da Georgias Bartzokas depremi!

Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor...

Barcelona'da Georgias Bartzokas depremi!

İspanya basketbolunun önde gelen takımlarından Barcelona Lassa'da Yunan başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.
 
Barcelona Kulübünün basketbol şube müdürü Joan Blade tarafından  düzenlenen basın toplantısında, Bartzokas'ın sözleşmesinin feshedildiği  duyuruldu. Yunan antrenör, Barcelona'da sadece bir sezon görev yapmış oldu.
 
Son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona Lassa, Kral Kupası'nda  yarı finalde elendikten ve THY Avrupa Ligi'ni 11. basamakta tamamladıktan sonra  İspanyol ligini 6. sırada bitirmişti. Barcelona, 12 yıl aradan sonra ligde ilk  kez play-off çeyrek finalinde elenerek sezonu kapatmıştı.
 
Galatasaray'la yolları ayırması beklenen Ergin Ataman'ın adı da son günlerde Barcelona Lassa'yla anılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona #Georgias Bartzokas #ergin ataman #Joan Blade
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