Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor...

İspanya basketbolunun önde gelen takımlarından Barcelona Lassa'da Yunan başantrenör Georgios Bartzokas ile yollar ayrıldı.



Barcelona Kulübünün basketbol şube müdürü Joan Blade tarafından düzenlenen basın toplantısında, Bartzokas'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Yunan antrenör, Barcelona'da sadece bir sezon görev yapmış oldu.



Son yılların en kötü sezonunu geçiren Barcelona Lassa, Kral Kupası'nda yarı finalde elendikten ve THY Avrupa Ligi'ni 11. basamakta tamamladıktan sonra İspanyol ligini 6. sırada bitirmişti. Barcelona, 12 yıl aradan sonra ligde ilk kez play-off çeyrek finalinde elenerek sezonu kapatmıştı.



Galatasaray'la yolları ayırması beklenen Ergin Ataman'ın adı da son günlerde Barcelona Lassa'yla anılıyor.