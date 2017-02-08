Barcelona, Kral Kupası'nda finale çıktı

İlk maçta 2-1 yendiği Atletico Madrid ile rövanşta 1-1 berabere kalan Barcelona, adını finale yazdırdı

Barcelona, 2-1 kazandığı İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçının rövanşında, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Barcelona ile Atletico Madrid, Nou Camp Stadı'nda karşılaştı. Messi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top önünde kalan Suarez, 43. dakikada attığı golle Barcelona'nın soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Barcelona'dan Sergi Roberto 57. dakikada, Atletico Madrid'den ise Carrasco 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Oyuna sonradan dahil olan Gameiro, Atletico Madrid'in 79. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda, topu üstten auta gönderdi.

83. dakikada Griezmann'ın asistiyle boş kaleyle karşı karşıya kalan Gameiro, bu kez topu filelere gönderdi ve Atletico Madrid skoru 1-1'e getirdi.

Barcelona, Suarez'in kırmızı kart görmesiyle 90. dakikada 9 kişi kaldı. Atletico Madrid, normal süreye eklenen 5 dakikada Barcelona kalesine yüklense de gol bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Barcelona, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Milli futbolcu Arda Turan, kart cezalısı Neymar'ın yerine Barcelona'nın ilk 11'inde sahaya çıktı ve 70 dakika oyunda kaldı.



Kral Kupası'nda üst üste 4. kez finale çıkan son 2 yılın şampiyonu Barcelona, böylece teknik direktör Luis Enrique yönetiminde, Nou Camp'ta oynadığı 12. Kral Kupası maçında ilk defa kazanamadı.

Barcelona, 27 Mayıs'taki İspanya Kral Kupası finalinde, Celta Vigo-Alaves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.