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Barcelona'yı Valverde'nin çalıştıracağı iddiası

Katalan basını, Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu çalıştıran Valverde'yi yeni teknik direktörü olarak seçtiğini ileri sürdü

Barcelona'yı Valverde'nin çalıştıracağı iddiası

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın, yeni teknik direktör olarak Ernesto Valverde'yi seçtiği iddia edildi.

El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan haberde, mevcut durumda Athletic Bilbao ile sözleşmesi olan Valverde'nin 1 Haziran tarihinden itibaren Barcelona Teknik Direktörü olacağı öne sürüldü. Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan ve son maçına 27 Mayıs'ta Kral Kupası finalinde çıkacak Luis Enrique'nin yerine getirilecek Valverde'nin, Katalan kulübü tarafından 29 Mayıs Pazartesi günü resmen açıklanmasının beklendiği paylaşıldı.

Athletic Bilbao'nun, gelecek sezon takımın başında Valverde'nin olmayacağını açıklaması da iddiayı güçlendirdi.

53 yaşındaki İspanyol teknik direktörün, Barcelona ile 1 yılı opsiyonu toplam 3 sezonluk sözleşme imzalayacağı yazıldı. Valverde, futbolcu olduğu dönemde 1988-1990 yıllarında Barcelona'da da forma giymişti.

Teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren Valverde, Olympiakos (2008-2009, 2010-2012), Villarreal (2009-2010) ve Valencia (2012-2013) takımlarını da çalıştırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona #Ernesto Valverde #futbol #yeni teknik direktör
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