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Başak, Paris'te kazandı

2017 yılında yakaladığı çıkış ile kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvası elemelerine katılan milli tenisçimiz Başak Eraydın, Roland Garros'daki ilk maçından müthiş bir zafer çıkardı.

Başak, Paris'te kazandı

2017 yılında yakaladığı çıkış ile kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvası elemelerine katılan milli tenisçimiz Başak Eraydın, Roland Garros'daki ilk maçından müthiş bir zafer çıkardı.

Dünya 147 numarası, Birleşik Amerikalı raket Jamie Joeb'i sadece 57 dakikada 6-1 ve 6-3 ile iki sette deviren Eraydın, elemelerde ikinci tura yükseldi. 

Maç öncesi favori gösterilen ABD'li rakibine hiç şans tanımayan Eraydın, ilk puandan son puana kadar kortta müthiş bir üstünlük kurdu. 

Maçın ardından Fransız tenisseverler ve gurbetçilerimiz milli rakete büyük ilgi gösterdi. 

Eraydın'ın Roland Garros ana tablosuna kalabilmesi için iki maç daha kazanması gerekiyor. 

Başak'ın elemelerdeki ikinci maçına Perşembe günü çıkması bekleniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Başak Eraydın #Paris #tenis
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