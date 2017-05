Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: "Öküz altında buzağı aramak gibi, böyle bir şey olabilir mi?"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Medipol Başakşehir şampiyon olur." ifadesini kullanmadığını söyledi.

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı son dakika golüyle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalması, Medipol Başakşehir'in de Antalyaspor'u son dakika golüyle yenmesi sonrası sezonun enteresanlığına dikkati çekmek istediğini belirtti.

Şampiyonluk yarışına ilişkin tecrübelerinden, yaşadıklarından yola çıkarak "Medipol Başakşehir 88’de attı, Beşiktaş 90’da yedi. Enteresan bir sezon her şey olabilir' dedim" ifadelerini kullanan Özat, "Ben (Başakşehir şampiyon olur) demedim. Bizler futbol adamıyız, magazin programı, yorumu yapacak değilim. Öküz altında buzağı aramak gibi, böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.



Medipol Başakşehir'e karşı "3 büyüklerin" dahi Gençlerbirliği kadar iyi oyun sergileyemediğine dikkati çeken Özat, şöyle devam etti:



"Tabii ki futbol konuşacağız. 'Kim düşer, kim şampiyon olur' konuşmayacaksak ne konuşacağız. Fenerbahçe ile yaşadıklarımdan ve başımdan geçenler sonucunda bir değerlendirmede bulundum. Ben dedim ki 'Biz Erciyesspor’u yendik. Beşiktaş-Galatasaray maçında son saniyelerde Hasan Kabze gol attı. Bir değil bin kez denesen aynı şekilde gol olmaz. Başakşehir 88’de attı, Beşiktaş 90’da yedi. Hocam (Ahmet Çakar) enteresan bir sezon, her şey olabilir' dedim. Yoksa o şampiyon olmuş bu şampiyon olmuş beni ne ilgilendirir. Başakşehir’e karşı bizim oynadığımızı kim oynadı? Galatasaray’a 4 attılar, Beşiktaş’a 3 attılar, Fenerbahçe’yi kupadan elediler. Bize pozisyonları yok. Bizim böyle işlerde olmayacağımızı insanların bilmesi lazım. Bir takımın antrenörü 'şu takım şampiyon olabilir, şu takım düşebilir' yorumlarını yapabilmeli."



"Gerginliği seven bir takımız"



Ümit Özat , kırmızı-siyahlı takımın gerginliği sevdiğini ve "diken üstünde" daha iyi oynadığını belirterek, "Bu durumu Atiker Konyaspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor maçlarında görebiliriz. Ne zaman matematiksel olarak bir şeyleri garantiledik, Adanaspor maçında olduğu gibi, o zaman istediğimizi alamadık." dedi.



Gençlerbirliği'nin başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Ümit Özat, "Adanaspor maçını kazansaydık sonrası daha farklı olabilirdi. Bu takım sezon bitmeden, 5 hafta önce 40 puanı yakaladı. Bunun getirdiği rahatlık bazen rehavete bazen avantaja sebep olabiliyor. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında iyi oynadık, pozisyon vermeden iki gol yedik." ifadelerini kullandı.



"Önce can, sonra canan"



Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacakları Bursaspor'un önemli bir takım ve camia olduğunun altını çizen Özat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bursa önemli bir şehir, Bursaspor şampiyonluk yaşamış bir takım. Haftalardır kötü gidiyorlar. Bu ligde herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Çıkacağız, sahada mücadelemizi yapacağız. Tek söyleyeceğim şey, futbolcularımın sahaya çıkıp sonuna kadar mücadele edecekleri. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez, o yenmiş, bu yenilmiş, biz böyle şeylerden uzak bir kulübüz. Bu haftanın en önemli maçı bu. Tüm Türkiye’nin gözü önünde olacak bu maç."

"Bizim zorluklarımız da var." ifadesini kullanan Özat, "Futbolcular da bunun farkında. Aydın bir haftadır antrenmana çıkmıyor, Serdar tam iyileşmedi. Hopf sakatlandı, izin verdik gönderdik. İçeride anlaşamadığımız oyuncular var, başka takımlarla görüşen isimler var. Profesyonellikte tabii ki bunlar olur. Öyle bir durumdayız ki bu maç tüm ligi ilgilendiren bir maç olmasa ben de kulübümün menfaatleri doğrultusunda maç performanslarını görmek istediğim oyunculara şans verirdim. Kulübümü tartışılır hale getirmek istemem. Hiç bir kulübü de kendi ekmeğini yediğim kulübün üzerinde tutmam. Önce can sonra canan derler, biz önce kulübümüzü düşünmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.