Başakşehir, Trabzon'u tek golle geçti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig (Maç sonucu) Medipol Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0

Maçtan dakikalar

10. dakikada Onazi’nin pasıyla ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Mehmet Ekici’nin yerden sert vuruşunda top Volkan Babacan’da kaldı.

12. dakikada sağ kanattan Mossoro’nun ortaladığı topa altıpasta iyi yükselen Visca’nın kafa vuruşunda kaleci Onur topu son anda oyun alanına çeldi.

26. dakikada sağ kanattan Emre Belözoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmada Uğur Demirok’un kafa vuruşunda top yükselerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Altıpasa düşen topu önünde bulan Mehmet Batdal’ın gelişine vuruşunda kaleci Onur’un yüzüne çarpan top kornere gitti.

46. dakikada N’Doye’nin pasıyla topla buluşan Okay Yokuşlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu son anda kontrol etti.

63. dakikada Epureanu’nun uzun pasıyla defansın arkasına sarkan Visca’nın ayak üstü vuruşunda top kaleci Onur’un üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında Castillo’nun plase vuruşunda top üstten dışarı gitti.

88. dakikada sol kanattan Castillo’nun ortaladığı topu Abdulkadir ceza sahası içine indirdi. Mehmet Ekici’nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.

90. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin ortaladığı topa arka direkte N’Doye’nin kafa vuruşu kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Bekir İrtegün xx, Yalçın Ayhan xx, Epureanu xx, Eren Albayrak xx, Visca xx (Napoleoni dk. 90+3 ?), Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Cengiz Ünder xx (Doka dk. 80 x), Mossoro xx (Holmen dk. 80 x), Mehmet Batdal xx

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ferhat Öztorun, Cenk Ahmet Alkılıç, Chicalleshi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Trabzonspor: Onur Kıvrak xx, Akakpo xx (Abdülkadir dk. 82 ?), Uğur Demirok xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Bero xx, Onazi xx, Okay xx, Yusuf Erdoğan xx (Castillo dk. 67 x), Mehmet Ekici xx, N’Doye x

Yedekler: Estaban, Güray Vural, Muhammet Demir, İbanez, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Edin Visca (dk. 63) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Bero (Trabzonspor), Onazi (Trabzonspor)

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