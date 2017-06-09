"Artık dünyada Türk okçuları korkulan sporcular oldu. Eskiden biz korkarken şimdi başkaları bizim sporcularımızdan korkuyor. Bu çok önemli bir gelişme, dünya okçuluğunda gerçekten ülkemizi çok prestijli yerlere taşıyan bir gelişme"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, millî sporcuların elde ettiği derecelerin, Türk okçuluğuna uluslararası alanda prestij kazandırdığını belirtti.

Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de okçuluğun son 5 yılda önemli gelişmeler gösterdiğini ve lisanslı sporcu sayısında büyük artış olduğunu söyledi.

Okçuluğun Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Okçulukta özellikle son yıllarda büyük başarılar elde ettik. Sporcularımızın başarı çıtası çok yükseldi. Artık dünyada Türk okçuları korkulan sporcular oldu. Eskiden biz korkarken şimdi başkaları bizim sporcularımızdan korkuyor. Bu çok önemli bir gelişme, dünya okçuluğunda gerçekten ülkemizi çok prestijli yerlere taşıyan bir gelişme."



"Sporcu sayısı 20 binlere çıktı"

Yaptıkları altyapı çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "2012 yılında başlattığımız altyapı çalışmaları, son olimpiyatlarda da gördüğünüz gibi sporcularımızın önemli başarılara imza atmasında kendini belli etti. Takım ve sporcularımız dünya sıralamasında beşinci, altıncı sıralarda gidiyor. Altyapı çalışmalarımız sayesinde Türkiye'de sporcu sayımız, 6 binlerden 20 binlere çıktı." diye konuştu.

Lisanslı sporcu sayısının artabileceğini ancak okçuluk malzemelerinin pahalı olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz bu konuda bize büyük destek veriyorlar. Okçuluğun yayılması için her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev sahipliği yaptıkları organizasyonların da arttığını anlatan Topaloğlu, sporcuların turnuvalarda kendilerini göstererek Millî Takım'a girmeye çalıştığını söyledi.

Başkan Topaloğlu, okçuluğun programının bu yıl yoğun olduğunu, Millî Takım'ın, Gençler Dünya Şampiyonası ve Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlandığını kaydetti.