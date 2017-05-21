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Başarılar Fenerbahçe

Fenerbahçe, basketbol Avrupa Kupasında Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa'nın en büyüğü olmayı hedefliyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 21'de başlayacak.

Başarılar Fenerbahçe

Fenerbahçe, bir kez daha THY Euroleague Basketbol finalinde mücadele edecek.

İstanbul'da oynanacak finalde tüm Türkiye, Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyor.

Euroleague finalinde oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı nefesleri kesecek.

Geçen sezon finalde mücadele eden ancak CSKA Moskova'ya kaybeden temsilcimiz bu yıl kazanmak ve kupanın sahibi olmak istiyor.

İstanbul'da taraftar avantajına da sahip olan Fenerbahçe final maçına favori olarak çıkacak.

Bu akşam saat 21'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı İspanya'dan Daniel Hierrezuelo (Danyel Hıirizuelo), Ukrayna'dan Borys Ryzhyk (Boris Rışak) ve Letonya'dan Olegs Latisevs (Oliks Litısevs) hakem üçlüsü yönetecek


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #basketbol #avrupa kupası #yunanistan #Olympiakos #avrupa #Sinan Erdem Spor Salonu #thy euroleague basketbol #final
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