Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.



Nesine.com Eskişehir Basket de Bursaspor Durmazlar'ı 82-66 mağlup ederek Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.







