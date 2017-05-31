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Basketbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Basketbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.

Nesine.com Eskişehir Basket de Bursaspor Durmazlar'ı 82-66 mağlup ederek Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Basketbol Süper Ligi
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