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Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 16. haftası toplam 9 maçla başladı

Basketbol: Toplu sonuç

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin ise 16. haftası toplam 9 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasına 6 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi
Muratbey Uşak-Beşiktaş Sompo Japan: 66-84
Demir İnşaat Büyükçekmece-Best Balıkesir: 92-100
Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol: 79-92
Yeşilgiresun Belediyespor-Trabzonspor Medical Park: 81-80

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
MBK Doğuş Hastanesi-BOTAŞ: 63-77
Tosyalı Toyo Osmaniye-Yakın Doğu Üniversitesi: 64-85
Galatasaray-Girne Üniversitesi: 89-68
Adana ASKİ-Beşiktaş: 61-56
Bellona AGÜ-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 74-64

Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Muğla Orman: 84-80
Petkimspor-Nesine.com Eskişehir Basket: 75-65
Mamak Belediye Ankara DSİ-Yalova Group Belediye: 88-98
Düzce Belediyespor-Türk Telekom: 76-75
Akhisar Belediyespor-Pertevniyal: 89-70
Afyon Belediyespor-Gelişim Koleji: 90-63


Kaynak: AA
Etiketler; #basketbol #Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi #Spor Toto Basketbol Süper Ligi #toplu sonuç #Türkiye Basketbol 1. Ligi
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