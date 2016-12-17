Basketbolda maçın ardından

Galatasaray Başantrenörü Maljkovic:n "Önemli bir galibiyet elde ettik"
İSTANBUL (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 74-62 yenen Galatasaray'da başantrenör Marina Maljkovic, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maljkovic, kolay bir müsabaka oynamadıklarını belirterek "Rakibimiz karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'ın çok kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Bu yüzden maçın zor geçmesi bizi şaşırtmadı. Galatasaray olarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki bütün maçlar önemli." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı basketbolcu Maryia Papova da karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını kaydetti.
- Beşiktaş cephesi
Beşiktaş'ın başantrenörü Aziz Akkaya ise maçta çok fazla hata yaptıklarını dile getirerek, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti bizden daha çok istediler. Çok fazla top kaybı yaptık. Bu hatalarla maçı kazanamayacağımızı biliyorduk." diye konuştu.
Siyah-beyazlı basketbolcu Mehtap Karabilecen ise iyi mücadele ettiklerini ancak yaptıkları hatalar nedeniyle mağlup olduklarını aktardı.