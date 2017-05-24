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Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Blatt: "Maçta genel olarak iyi bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim"

Basketbolda maçın ardından

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Banvit'i 72-67 yendikleri maçta genel olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, güçlü bir rakiple karşılaştıklarını dile getirerek, "Maçta genel olarak iyi bir iş çıkarttığımızı söyleyebilirim. Banvit oynaması zor bir takım. Onları yenmek için birçok şeyi iyi yapmalısınız. Günün sonunda onlardan daha fazla sayı atmayı başardık. Buna karşılık sahada yapabileceğimiz çok daha fazla şey vardı. 48 saat sonra bugün yaptığımızı tekrarlamalıyız." diye konuştu.

Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski ise hem hücum hem de savunmada istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini ifade etti.

Galibiyetinden dolayı Darüşşafaka Doğuş'u tebrik eden Filipovski, "Galibiyeti hak ettiler. Hücumda sabırlı değildik, top paylaşımını iyi yapamadık. Çok gereksiz, zorlama atışlar yaptık. Savunmada da onların etkili oyuncuları Wilbeken, Wanamaker ve Bertans'ı durduramadık. Hak eden taraf kazandı." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Spor Toto Basketbol Süper Ligi #Sasa Filipovski #David Blatt #Darüşşafaka Doğuş #banvit
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