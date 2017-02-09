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Beden öğretmenleri sayesinde hentbolla tanıştılar, bir takım kurdular

Beden öğretmenleri sayesinde hentbolla tanıştılar, bir takım kurdular. Niğde merkeze bağlı Kızılören köyünde 9 kız öğrenci, köyün ilk hentbol takımını çıkardı. Okul bahçesine kendi imkanlarıyla saha oluşturan öğrenciler, ilk defa katılacakları turnuva için gün sayıyor.

Beden öğretmenleri sayesinde hentbolla tanıştılar, bir takım kurdular

Kömürle çizgi çektiler, demir çubukla kale yaptılar. 11 yaşındaki 9 kız öğrenci, öğretmenleri sayesinde hentbolla tanıştı.

Niğde merkeze bağlı Kızılören köyünde beden öğretmeni olan Ayşe Çağlar, görevli olduğu ortaokulda kız öğrencilerle hentbol takımı kurdu.

Köyden ilk defa bir hentbol takımı çıkması, köylüler tarafından da heyecanla karşılandı. Kızılören köyü muhtarı Hacı Göktekin, kısıtlı imkanlarla öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Okul yönetimi, öğretmenler ve köylüler, takıma destek oluyor, karla kaplanan sahayı kürek ve iş makinalarıyla el birliğiyle temizliyor.

Öğretmenleri sayesinde bir hentbol takımı kurup antreman yapan öğrenciler, katılacakları ilk turnuva için gün sayıyor.

Bildiği sporu öğrencilerine öğreten Ayşe Çağlar ise takımına güveniyor.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hentbol
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