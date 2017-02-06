"(Tosic'in gördüğü kırmızı kart) Bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tosic, buna kötü, yapmaması gereken bir tepki verdi. Bence net bir kırmızı karttı"

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldız golcüsü Robin van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda yaptıkları Beşiktaş derbisinde oyundan atılan siyah-beyazlı futbolcu Dusko Tosic'e verilen kırmızı kartın doğru olduğunu savundu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Van Persie, iyi bir müsabaka olduğunu belirterek, "Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü ele aldık. Bu durumu avantaja çevirdik. İkinci yarıda golü attıktan sonra, skoru korumasını başardık. Taraftarlarımızla ve takımımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Kendisinin de içinde yer aldığı pozisyonda Beşiktaşlı Tosic'in kırmızı kart görmesini değerlendiren 33 yaşındaki futbolcu, "Kendime alan oluşturmaya çalışıyordum, o da benim gidişimi engellemeye çalışıyordu. Bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. Tosic, buna kötü, yapmaması gereken bir tepki verdi. Bence net bir kırmızı karttı." ifadelerini kullandı.

Robin van Persie, maçın devre arasında soyunma odası koridorunda gerginlik yaşandığını aktararak, "Bazı oyuncular, çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Açıkçası orada olanlar beni çok ilgilendirmiyor. Bazen bunlar olabiliyor. Tamamen duyguların ortaya çıkmasından kaynaklanan bir durumdu. Hepimiz bu duyguları yaşarız ama bazı akşamlarda bu duygular zirveye çıkar. Bugün de o akşamlardan biriydi." açıklamasında bulundu.



- Kjaer: "Benim tarafımda hiçbir şekilde saygısızlık yoktu"



Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile girdikleri diyalogda deneyimli teknik adama saygısızlık yapmadığını bildirdi.

İlk yarının sonunda soyunma odasına giderken, Güneş ile yaşadıklarını anlatan 27 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

"Maçın ilk yarısında Robin van Persie'den ve takımımızdan çok fazla hoşlanmadılar. Statta bizim taraftarlarımız hariç gösterdiğimiz görüntüden kimse hoşnut değildi. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söylüyordu ve ben Robin'in önüne geçtim. O anda bağırmaya başladı. Ben de 'Biraz saygı göster.' dedim. Bana Türkçe bir şeyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Benim tarafımdan hiçbir şekilde saygısızlık yoktu. Devre arasında sonra ona elimi uzattım ve tokalaşmak istedim ama bana elini uzatmak istemedi."

Kjaer, 1-0 kazandıkları müsabakayla ilgili, "Maçın ilk yarısında iyi bir performans sergileyemedik. Özellikle top ayağımızdayken çok hata yaptık. Rakibimizin 10 kişi kalması oyunu tam anlamıyla değiştirdi. Özellikle ikinci yarıda ikili mücadelelerde çok serttik. Belki ligde eksik olan şeylerden biri buydu. Oyuna ağırlığımızı koymaya başladık. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.



- Volkan Demirel: "Neden bana bu kadar tepki var"



Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel ise Beşiktaş taraftarının kendisine tepki göstermesine anlam veremediğini kaydetti.

Karşılaşmada ortamı gerecek herhangi bir şey yapmadığını ileri süren deneyimli file bekçisi, "Tabii ki derbilerde atmosfer biraz fazla yükseliyor. Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Benim anlamadığım şu; neden bana bu kadar tepki var. Ben, bugün hiçbir şey yapmadım. 1-0 öne geçtikten sonra skorun avantajıyla elimden geleni yaparım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta kazanmak için sahadayım. Soyunma odasına girerken, dalaşıyoruz. Bunlara gerek yok. Olayları buraya taşıyanlar başkaları. Onlardan sonra gaza gelip bize bir şeyler söylenince, tepki vermeden olmuyor." şeklinde konuştu.

Müsabakayı değerlendiren Volkan Demirel, güzel bir maç olduğunu vurgulayarak, "İyi bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ın iyi futbol oynadığını, iyi bir takım olduğunu, bu zamana kadar iç sahada mağlup olmadıklarını ve her maçta gol attıklarını biliyorduk. İlk yarım saat ona göre gardımızı aldık. İlk 30 dakika istediğimiz gibi geçti. Rakibin 10 kişi kalmasıyla avantajı yakaladık. İkinci yarı oyunu ele geçirerek, galip gelmesini bildik." diyerek sözlerini tamamladı.