Beşiktaş'a şok! Yolsuzluk iddiası...

İtalya'dan bomba bir iddia geldi: "Ersan Gülüm transferinde yolsuzluk yapıldı."

Ocak ayında Beşiktaş’a kiralık olarak dönen Ersan Adem Gülüm’ün, geçen sezon Çin’in Hebei Fortune Football Club’a transferinde büyük yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.



İspanya’da transfer haberleri konusunda en çok takip edilen haber portallarından olan “Fichajes.com”, deneyimli oyuncunun Kartal’dan Çin kulübüne transferinde, bu operasyonla ilgisi olmayan üçüncü kişilere para aktarıldığı ileri sürüldü.



Beşiktaş’ın bu transferden 7 milyon Euro kazandığının iddia edildiği haberde, FIFA menajeri Marco Kırdemir’in tanıklığına işaret ediliyor.



Ayrıca Avrupa’nın en tanınan avukatlarından Juan de Dios Crespo’nun olayları araştırdığına yer veriliyor./Vatan