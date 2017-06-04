Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, canlı yayında Vincent Aboubakar'ın transferiyle ilgili konuştu.

Beşiktaş'tan Aboubakar için açıklama! Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, beINSPORTS'a yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar ile ilgili konuştu.



Bonservisi Porto'da olan Vincent Aboubakar konusunda Fikret Orman, görüşmelerin istedikleri gibi gitmediğini söyledi.



Fikret Orman yaptığı açıklamada ''Aboubakar transferi istediğimiz gibi gitmiyor'' ifadeesini kullandı.



Beşiktaş'ta transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner de geçtiğimiz gün Aboubakar ile ilgili kısa bir açıklama yapmıştı. Güner ''Aboubakar için görüşmemizi yaptık. Lorient'in Porto'yla yapmış olduğu bir anlaşma var. İkisinden de cevap bekliyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.



ABOUBAKAR İÇİN LORIENT İLE ANLAŞMA VAR



Porto, Vincent Aboubakar'ı satması halinde satışından gelecek paranın yüzde 60'ını Lorient'e ödeyecek. Bu nedenle de Aboubakar'ın bonservisini düşürmekten çekiniyorlar.



Lorient'in ayrıca yapılan anlaşmada, Aboubakar'ın sadece bir sezon başka takıma kiralanmasına izin verdiği, ikinci kez kiralama durumu olması halinde Porto'nun kendilerine 6 milyon Euro ödemesini şart koştuğu öğrenildi.



Beşiktaş, Dinamo Kiev forması giyen başarılı savunma oyuncusu Domagoj Vida ile de uzun süredir ilgileniyor. Vida'nun Ukrayna temsilcisiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)