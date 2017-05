Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son günlerde yeniden alevlenen Şenol Güneş tartışmalarına sert bir açıklama ile noktayı koydu.

''Rakiplerimize 10 puan fark attık. Esas onların hoca problemi var ama hep Beşiktaş ve Şenol Güneş konuşuluyor. 2. şampiyonluğumuzu yaşayacağımız dönemde bunlar konuşuluyor; ayıp. 30 kere söyledik bir sene daha kontratımız var. Daha kupayı kaldırmadığımız günlerde bu açıklamaları yapanları lanetliyorum'' diye konuşan Fikret Orman, Talisca'nın sözleşmesinin bir sene daha resmi olarak uzatıldığını da açıkladı.



Gaziantepspor Kulübü'nün tüm tribünleri Beşiktaşlı taraftarlara açtığını da belirten Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



''GAZİANTEPSPOR TÜM TRİBÜNLERİ BİZE AÇTI, TEŞEKKÜR EDİYORUZ''



"Artık sezonun sonuna geldik. Çok heyecanlı bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA, yorulduk açıkçası. Geçen gün hesap yaptık, 55'e yakın maç yapmışız. 34 lig, 12 Avrupa, 7 Türkiye Kupası, 5 özel maç, 55'e yakın maç yapmışız. Yoğun bir tempoydu ama artık sonuna geldik. Taraftarlarımızın takıma ilgisi çok fazla. Hemen hemen her maçı full oynadık. Gaziantep'te de çok büyük bir talep var. Ben de çok istedim. Güneydoğu'da Beşiktaş'ı görmek isteyen çok taraftarımız var. O bölgede çok insanımız var. Gaziantepspor'dan rica ettik. Onlar küme düştüler. Gösterdikleri iyi niyetten dolayı teşekkür ederim. Bütün stadı Beşiktaş'a açtılar. Herhalde 36 bin kişi, orada bir rekor kıracağız. Tüm tribünü açtılar, bilet kotası yok. Biletleri Gaziantepspor satacak. Bütün taraftarlarımızı Pazar günü orada bekliyoruz. Bütün Anadolu'daki insanlarımız gelsinler, inşallah hep beraber şampiyonluğu orada kutlayacağız. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Gaziantep'te bu işi kesinleştirip inşallah Vodafone Arena'da kupayı kaldırırız."



''BU AÇIKLAMALARI YAPANLARI LANETLİYORUM''



"Biraz önce Ahmet ağabeye söyledim. Biz ikimiz de Karadenizliyiz. Şenol hocayla anlaştığımız zaman Karadenizlileri getiriyorlar diye laf ettiler. Şampiyonluk yarışında inişler çıkışlar oluyor, 2 maç kötü gitsen farklı konuşmalar çıkacak. Şu anda üst üste 2. şampiyonluğa gidiyoruz. 2 ezeli rakibinden 10 puan üzerinde farkla şampiyon olacağız inşallah. 2 rakibimizin hoca sıkıntısı var, bunlar konuşulmuyor, Beşiktaş şampiyonluğa giderken bunlar konuşuluyor. Beşiktaş taraftarı yemiyor bunları. Şampiyonluk yaşanacağı dönemde bu mevzu mu yani. Gündem yaratmak için ağzı olan konuşuyor. Geçenlerde Ahmet Abi, yüzde 100 anlaşacağız demiş. Bunu daha nasıl açıklayacağız. Hocanın 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'tan ayrılması için ne sebep olabilir. 2 sene üst üste şampiyon olmuş, mutlu, bizimle aile ilişkisi var, benimle abi-kardeş ilişkisi olduğunu herkes bilir. Böyle olmuş, şöyle olmuş deyip olayı başka yerlere çekmeye çalışanları lanetliyorum. Art niyet var. Sabah kalkıyoruz, 'Şenol hoca gitti mi?'. Şenol hoca nerde? Biz hocayla önümüzdeki sezonun transferlerini konuşuyoruz, kamp için nereye gidilecek diye konuşulan bir yerde bunlar olur mu? Sezon sonu tabii ki hocayla konuşacağız. Geçen sene de konuştuk. Bir sezonun içinde eksiklikler, yanlışlıklar oluyor mu, oluyor. İdari manada konuşacağız. Konuşacağız deyince ayrılık konuşması olmuyor. Bu bir planlama, değerlendirme. Beşiktaş'ta çıta her sene daha da yukarıya çıkıyor. Beşiktaş'tan insanların artık beklentisi üst üste 3. şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma, çeyrek final, yarı final. Bunları konuşacağız. Bunları konuşacağız deyince, kontrat mı konuşacağız manasına geliyor. Ama Beşiktaşlılar şunu bilsin, Beşiktaş'ı yöneten, görev yapan herkes iyi niyetiyle işlerini yapıyorlar. Aramızda fitne fesat bir durum yok, buna kimse inanmasın, zaten inanmıyor da"





Fotoğraf: Anadolu Ajansı



"HEM ŞENOL HOCA'YA AYIP HEM FATİH TERİM'E AYIP"



'Hem Şenol Hoca'ya ayıp hem Fatih Terim'e ayıp. Milli Takım'ın başında Türkiye'nin en önemli hocalarından birisi var. Lig bitecek milli maçlar başlayacak. Daha maçlar başlamadan Fatih Hoca'yla alakalı tartışma konuları yaşanıyor. Tek taraflı değil, iki taraflı bu olay. Şenol Güneş'i de tanıyan bilir. Öyle abidik gubidik arkadan işler yapan bir mizacı yoktur. Bize gelirken bile Bursa'yla ilişkisi bitmeden görüşme talebinde bulunmadık kendisiyle. Bulunsaydık da görüşmezdi bizimle. Şimdi diyorlar ki Milli Takım. Nereden çıktı milli takım. Hoca'ya sordular mı hiç Milli Takım'a gitmek istiyor mu?"



''RAKİPLERİMİZİN HOCA PROBLEMİ VAR BİZİM YOK''



"Rakiplerimizi örnek gösteriyorum ama onları hedef göstermek için değil? Şu anda problemi olan takım Beşiktaş mı, rakipleri mi? Onların hocası kalacak mı, gidecek mi tartışmaları varken, Beşiktaş'ın kontratlı hocası neden tartışılıyor. Sebep ne, onu anlamaya çalışıyorum. Bir konuyla alakalı 1 kez, 2 kez, 3 kez cevap verilir. Ama her seferinde bunu anlatıyorum ben. Gündem yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi konuşacaklar, çok gizli CIA bilgileri elde ettik gibi konuşacaklar. Millet bunlara gülüyor."



''TALİSCA'NIN SÖZLEŞMESİNİ RESMİ OLARAK BİR SENE DAHA UZATTIK''



"Talisca ve Aboubakar'la ilgili açıklama yapmıştık. Talisca'nın sözleşmesinin uzatımını resmi olarak yaptık. Aboubakar'la ilgili olarak niyetimiz de belli. Beşiktaş taraftarlarına söylüyorum, bu haftadan sonra başlayacak transfer haberleri. Bizim ilk hedefimiz şampiyonluk. Buralara nasıl geldiğimizi biz iyi biliyoruz. Bir de biz yaşayalım bir sevinci. Hevesimizi kursağımızda bırakmayın. Beşiktaş'ın çok iyi oturmuş bir kadrosu var. Çok iyi planlanarak hareket edilen bir kulüp burası. Onun için Beşiktaş taraftarı önce bir mutluluğunu yaşasın. Taraftar mutluluğu hak ediyor. Bütün maçlar kapalı gişe. Kombine satışında kombine bitiyor, en az 2, 3 bin kişi kalıyor sırada. Sabah 4'te sıraya girmişler. Özellikle yorumculardan sizin şahsınızda ricam, bırakın Beşiktaş mutluluğunu yaşasın."