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Beşiktaş, Caner Erkin ve Rhofolfo'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisinin 750 bin Euro karşılığında alındığını, Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo'nun transferi için de Flamengo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Caner Erkin ve Rhofolfo'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Caner Erkin'in bonservisinin 750 bin Euro karşılığında alındığını, Brezilyalı futbolcu Luiz Rhodolfo'nun transferi için de Flamengo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.

Ayrıca; 

Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kap #caner erkin #beşiktaş
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