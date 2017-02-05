Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı! Gözaltılar var

Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı.







Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi'nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.



Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi.



