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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı! Gözaltılar var

Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Arena'ya gelişi sırasında polis ile arasında arbede yaşandı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ortalık karıştı! Gözaltılar var

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Vodafone Arena'ya giriş yaparken, zaman zaman gerginlikler yaşandı.



Sarı-lacivertli taraftarları getiren otobüslerin bir çoğunun camlarının kırık olduğu gözlenirken, Şehitler Tepesi'nde bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı.

Bazı taraftarların ise gözaltına alındığı gözlendi. 

 


Kaynak: İHA
Etiketler; #fenerbahçe #beşiktaş #derbi #gözaltı #vodafone arena
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