Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde akılalmaz olay! Gece tırmanıp stada girdiler!

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği kupa derbisinde 2 taraftarın maçtan bir gece önce stada girip saklandığı ortaya çıktı.

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı maçtan bir önceki gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak Vodafone Arena Stadı'na girdi.



Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin kupa derbisinde Beşiktaş’ı yendiği maça bilet bulamayan iki fanatik Beşiktaş taraftarı Onur C.(23) ile Süleyman T. (17) stada tribün duvarından tırmanarak girince İstanbul polisi alarma geçti.



Cumartesi günü saat 23.00’te Beşiktaş’ta buluşan iki arkadaş, stada girmek için plan yaptı. İki taraftar pazar saat 04.00’te Vodafone Arane Stadı’nın eski açık tribününden gizlice stada girdi.



Statta gezinen iki taraftar tribün koridorlarında bulunan brandanın altına girerek saklandı. Maç saatine kadar burada saklanarak maçı izlemeyi planlayan iki taraftar uyuya kalınca planları altüst oldu.



MAÇI İZLEYECEĞİZ DİYE ÇILGINLIK YAPTIK



İki kişinin gizlice stada girdiğini fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Beşiktaş’ta 2 ay önce yaşanan terör saldırısından dolayı güvenlik önlemlerini artıran polis alarma geçti.Stadın her yerini arayan polisler tam 4 saat sonra iki taraftarı brandanın altında uyurken buldu. Günü nezarette geçiren iki taraftar hakkında savcılık, Spor ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan ‘yasak alanlara girmek’ suçlarından soruşturma başlattı.



İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade veren Onur C., “Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Maçı izleyeceğiz diye bir çılgınlık yaptık ama günü nezarette geçirdik, Maçı da izleyemedik. Fenerbahçe de galip geldi” diye konuştu. Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, gizlice stada girerek sabahlayan Onur C. ile Süleyman T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı



