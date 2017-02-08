Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi için kritik veri açıklandı
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
Dolar harekete geçti!
Dolar harekete geçti!
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'da korkutan deprem!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde akılalmaz olay! Gece tırmanıp stada girdiler!

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği kupa derbisinde 2 taraftarın maçtan bir gece önce stada girip saklandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde akılalmaz olay! Gece tırmanıp stada girdiler!

Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine bilet bulamayan iki Beşiktaş taraftarı maçtan bir önceki gece 04.00’te eski açık tribünden tırmanarak Vodafone Arena Stadı'na girdi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin kupa derbisinde Beşiktaş’ı yendiği maça bilet bulamayan iki fanatik Beşiktaş taraftarı Onur C.(23) ile Süleyman T. (17) stada tribün duvarından tırmanarak girince İstanbul polisi alarma geçti.

Cumartesi günü saat 23.00’te Beşiktaş’ta buluşan iki arkadaş, stada girmek için plan yaptı. İki taraftar pazar saat 04.00’te Vodafone Arane Stadı’nın eski açık tribününden gizlice stada girdi.

Statta gezinen iki taraftar tribün koridorlarında bulunan brandanın altına girerek saklandı. Maç saatine kadar burada saklanarak maçı izlemeyi planlayan iki taraftar uyuya kalınca planları altüst oldu.

MAÇI İZLEYECEĞİZ DİYE ÇILGINLIK YAPTIK

İki kişinin gizlice stada girdiğini fark eden güvenlik görevlileri polise haber verdi. Beşiktaş’ta 2 ay önce yaşanan terör saldırısından dolayı güvenlik önlemlerini artıran polis alarma geçti.Stadın her yerini arayan polisler tam 4 saat sonra iki taraftarı brandanın altında uyurken buldu. Günü nezarette geçiren iki taraftar hakkında savcılık, Spor ve Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan ‘yasak alanlara girmek’ suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade veren Onur C., “Fanatik Beşiktaş taraftarıyım. Maçı izleyeceğiz diye bir çılgınlık yaptık ama günü nezarette geçirdik, Maçı da izleyemedik. Fenerbahçe de galip geldi” diye konuştu. Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, gizlice stada girerek sabahlayan Onur C. ile Süleyman T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #cevap! Fenerbahçe #beşiktaş #vodafone arena
banner863
Önceki Haber
CIA Başkanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor
Sonraki Haber
Erdoğan-Trump görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.