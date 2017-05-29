Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımı Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon yaptı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son iki sezonda lige damgasını vurdu.

Güneş yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyon olan siyah-beyazlı takım, birçok alanda da tüm rakiplerinin önünde yer almayı başardı. Beşiktaş, özellikle şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı iki sezonda büyük üstünlük sağladı.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde şampiyonluğu rakiplerine kaptırmadı. Geçen sezon Fenerbahçe ile girdiği rekabette başarılı olarak şampiyon olan siyah-beyazlı takım, bu sezon ise Medipol Başakşehir'in önünde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, üst üste aldığı kupalarla hem 15. şampiyonluğunu elde etti hem de 3. yıldızı taktı.



En çok galibiyet alan takım oldu

Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı döneminde son iki sezonda en çok galibiyet alan takım oldu.

Geçen sezon 25 galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon ise bitime bir hafta kala 22 galibiyet elde ederek mutlu sona ulaştı. İki sezonda toplam 47 kez rakiplerini yenen Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye göre 8 maç daha fazla kazandı. Beşiktaş'ın yüksek galibiyet oranı yakaladığı bu iki sezonda Fenerbahçe iki farklı teknik adamla 39 galibiyet elde etti. Bu sezon siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ise 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Son sezonlarda düşüş yaşayan Galatasaray ise bu periyotta 31 galibiyette kaldı.



Puanda lider

Beşiktaş, en çok puan toplayan takım olarak da ligin zirvesinde yer aldı.

Geçen sezon 79 puanla şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise 33. haftaya kadar 74 puan toplayarak ligin bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, bu iki sezonda 153 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte 135 puan, Medipol Başakşehir 129 ve Galatasaray da 109 puan elde etti.



Gollerde ligin zirvesinde

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hücumda da etkili bir performans sergiledi.

Geçen sezon 75 golle ligin en golcü takımı olan siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 33. haftasına kadar 69 gol atarak, unvanını korudu. Beşiktaş, bu iki sezonda toplam 144 kez rakip fileleri havalandırarak, ligin en golcü takımı unvanını elde etti.

Galatasaray bu iki sezonda 129 gol kaydederken, Fenerbahçe 117 ve Medipol Başakşehir de 116 gol attı.



İç saha performansında önde

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile iç saha performansında da rakiplerinin önünde olmayı başardı.

Şampiyon olduğu iki sezonda evinde toplam 26 galibiyet alan Beşiktaş, 2 yenilgiyle sahasında en az mağlubiyet yaşayan takım oldu. Bu iki sezonda evinde 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 83 puanla iç saha performansında zirvede yer aldı.

Bu periyotta Medipol Başakşehir, iç sahada 23 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgiyle 77 puan topladı. Fenerbahçe, evinde 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puanda kalırken, Galatasaray ise 19 kez kazanıp, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle 63 puan elde etti.

Beşiktaş, evindeki maçlarda 78 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray rakip fileleri 75 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir 72 ve Fenerbahçe 60 gol attı.



Deplasmanda da en iyisi

Beşiktaş, deplasman performansında da rakiplerine zirveyi bırakmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde dış sahada rakiplerini 21 kez mağlup etti. 7 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 6 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. 66 gol atan siyah-beyazlılar, 70 puanla deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.

Deplasmanda 57 gol kaydeden Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 60 puan topladı. Son iki haftada önemli bir performans sergileyen Medipol Başakşehir, 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 52 puanda kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, bu 33 maçta 44 gol kaydetti.

Galatasaray ise diğer alanlarda olduğu gibi deplasmanda kötü bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, dış sahada rakiplerini 12 kez yenerken, 10 beraberlikle 46 puan elde edebildi. Deplasmanda ayrıca 11 mağlubiyet alan Galatasaray, 44 gol atabildi.



Ligin lider takımı

Siyah-beyazlılar, Güneş döneminde ligin lider takımı olarak öne çıktı.

Geçen sezonki şampiyonlukta 29 hafta boyunca zirvede yer alan Beşiktaş, bu sezon ise 17 hafta lider kaldı. Elde ettiği şampiyonlukla bu sezonki liderlik haftasını 18 haftaya çıkaracak siyah-beyazlı ekip, 2 sezonda toplam 47 maçta zirveyi rakiplerine bırakmamış olacak.

Beşiktaş'ın lige damgasını vurduğu bu iki sezonda Medipol Başakşehir, 15 hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Ligin en çok şampiyon olan takımlarından Fenerbahçe 4 hafta lider kalabilirken, Galatasaray sadece bir hafta zirvede yer alabildi. Bu periyotta Kasımpaşa da bir hafta liderlik sevinci yaşadı.



Şenol Güneş'in ilkleri

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında birçok ilke de imza atma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekibi üst üste iki kez şampiyon yapan ilk yerli teknik direktör unvanını alan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan çalıştırıcı oldu.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ta birden fazla şampiyonluğu olan Türk teknik direktör olarak da tarihe geçti. Geçmiş sezonlardaki şampiyonluklarının büyük bölümünü yabancı teknik adamlar yönetiminde alan siyah-beyazlı ekip, 2008-2009'da Mustafa Denizli yönetiminde mutlu sona ulaştı. Şenol Güneş, üst üste elde ettiği başarılarla Beşiktaş'taki şampiyonluk sayısını ikiye çıkardı.

Siyah-beyazlı ekip tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaşırken, Güneş de Beşiktaş'a yıldız kazandıran ilk yerli teknik adam unvanını elde etti.