Beşiktaş ilk mağlubiyetini aldı

SPOR Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Tunay Torun ve 50. dakikada Gökhan Gönül (kendi kalesine) atarken, Beşiktaş'ın tek golü 31. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.



Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 18'e yükseltirken, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 32 puanda kaldı.

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