Beşiktaş imzayı attırdı! İşte ilk transferi...

Ryan Babel Beşiktaş ile resmen anlaştı. Deportivo'da forma giyen futbolcu 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. 31 Aralık'ta İspanyol ekibi ile sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki kanat oyuncusu ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.



Beşiktaş devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Ryan Babel'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Hollandalı futbolu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.



BABEL NE KADAR KAZANACAK?



30 Yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar 750 bin Euro, sonraki 2 sezon için ise yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.



31 Aralık 2016'da sözleşmesi bitecek Babel için Beşiktaş ilk çıkarmasını Deportivo-Real Sociedad maçında yaptı. Babel'in 1 gol attığı ve 5-1 biten maçta Beşiktaş Transfer Komitesi Hollandalı futbolcuyu tribünden izledi. (Fanatik)