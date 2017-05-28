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Beşiktaş'ın taraftarları kutlamalarını sürdürüyor

Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın taraftarları kutlamalarını sürdürüyor

Beşiktaş'ın taraftarları kutlamalarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesi Zonguldak, Düzce ve Karabük'te coşkuyla kutlandı.
Zonguldak'ta siyah-beyazlı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak kentte tur attı. Uzun Mehmet Caddesi'nden Valilik önüne gelen taraftarlar, Madenci Anıtı'na kadar yürüdü.

Düzce
Beşiktaşlı taraftarlar maç sonunda Düzce'de de şampiyonluk kutlaması yaptı. Anıtpark Meydanı'na gelen Beşiktaş taraftarları ellerinde bayraklarla ve meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
Uzun araç konvoyu oluşturulan taraftarlar, marşlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu yaşadılar.

 Karabük
Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek bitime bir hafta kala 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar sokaklara indi.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na gelen Beşiktaş taraftarları ellerinde bayraklarla şampiyonluğu kutladı.
Bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy oluşturdu, klakson çalarak şampiyonluğun sevincini yaşadılar.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şampiyon #spor toto süper lig #beşiktaş
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