Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımın kafilesinde tüm futbolcular yer aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantespor ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.



Hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.



Kazanması durumunda sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'ın kafilesinde bütün futbolcular yer aldı.



Bu arada, arka adalesinde sakatlığı bulunan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.



Kafilede, kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de bulunuyor.



Kalyon Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

