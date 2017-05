Kulüp başkanı Orman: "Beşiktaş, çantada keklik gösterilmeyecek bir kulüptür. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Beşiktaş'ın büyüklüğünü düşünmeyene büyüklüğünü gösteriyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün her konuda büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.



Orman, Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilen kulübün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, yönetim kurulu olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Beşiktaş'ın Avrupa'da artık kolay yenilmediğini vurgulayan Orman, "Beşiktaş, çantada keklik gösterilmeyecek bir kulüptür. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Beşiktaş'ın büyüklüğünü düşünmeyene büyüklüğünü gösteriyoruz. Beşiktaş'ın oyuncusunu alıp kenarda oturtanlara Beşiktaş'ın iyi olduğunu gösteriyoruz." dedi.



Kulübün ekonomik olarak geldiği noktayla ilgili açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şunları kaydetti:



"Türkiye'de ligdeki kombine ortalaması 6 bin 309 kişi, Beşiktaş'ın ortalaması 31 bin 722 civarında. Geçmişte 11-12 bin kombine ortalamasıyla oynarken, şu anda 28 bin 500 kombine ortalaması var. Rakiplerimizin statlarında bulunan taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık. İki rakibimizin yüzde 20-30 üstünde gelir elde eden bir kulüp haline geldik. 250 milyon dolarlık anlaşmalar imzaladık. Geldiğimizden bu yana Türkiye'nin en değerli formasıyız Yaklaşık 16 milyon dolarlık forma gelirimiz var. Artık gelirlerimiz bir noktaya geldi. Bunları farklı noktaya çekmek lazım. 100 bin kongre üyesi değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım. Gelirlerimizin en üst noktasındayız. Türkiye'deki pazarlama faaliyetlerinde elde edebilecek gelirin en üst noktasındayız. Çin'e, Endonezya ve Azerbaycan'a açılmak istiyoruz."



Fikret Orman, bu sezon yaklaşık 400 bin forma satışı yaptıklarını ve şampiyon olmaları halinde üç yıldızlı formaların satışında 500-600 bin seviyesine gelebileceklerini dile getirdi.



Beşiktaş'ın değişimine değinen Orman, "Hakları yenilen Beşiktaş'ı geçtik, şimdi rakiplerimiz 'Beşiktaş kollanıyor mu?' diye konuşuyor." ifadesini kullandı.



"Gaziantepspor maçı için talepte bulunduk"



Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak için 2 maçlarının kaldığını kaydeden başkan Orman, "Az kaldı, son iki maçımız. Bütün camiaya, taraftarlara sesleniyorum; Gaziantep'e beraber gidelim. Hep beraber olalım. Orada çok taraftarımız var. Daha çok taraftarımız olabilsin diye stadın büyük bir kısmını almak için talepte bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen sezon Osmanlıspor karşılaşmasıyla ligde şampiyonluklarını ilan ettiklerini hatırlatan Fikret Orman, "Yine Allah bize Osmanlıspor maçıyla şampiyonluğu nasip etsin. Artık maçlarımızda stat kapanmıyor. Senede 3-4 milyon lira ceza alıyorduk, şimdi bunlarla karşılaşmıyoruz." diye konuştu.



Orman, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ikinci olan ve play-off mücadelesi verecek Beşiktaş Sompo Japan'ın ilk turdaki maçlarını Beşiktaş Akatlar Arena'da oynayacağını, üst tura çıkması halinde diğer iç saha karşılaşmalarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını bildirdi.



"Borç, yaşamak zorunda olduğumuz konu"



Borçların artmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Fikret Orman, şunları söyledi:



"Borç niye artıyor? Azalabilmesi için 2-3 temel iş lazım. Kar elde etmeniz lazım. Bir mal satacaksınız borcunuzu ödeyeceksiniz. Üçüncü yöntem, kaynak oluşturacağınız sermaye artırımı yapacaksınız. Bizim aşırı masraf durumumuz yok. Çok büyük yatırımlar yaptık ama futbolda büyük bonservis bedelleri harcamadık. Borcun en büyük sebebi faizden geliyor. Azaltmak mümkün mü? Radikal kararlar almak lazım. Hayatın gerçekleri bu. Yatırım yaparak gidiyorduk, artık duralım. Salon yapma niyetimiz var. Sponsor yaparsa bunu gerçekleştireceğim. Hem sponsoru bul, stadı yap, parasını bul hem de sonra bunlarla uğraş. Gerçekten arkadaşlarımla birlikte yoruldum. Beşiktaş'ın kurumsal itibarı her yerde şahlanmış gidiyor. Yalnız bu borç konusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz konu."



Bu arada, kulübün 2016 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısına şu an itibarıyla bin 234 üyenin katıldığı açıklandı.