Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl, Beşiktaş ile oynayacakları lig maçına ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.



Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolculardan Şenol Can, Muhamed Ildız ve Sefa Yılmaz ile yollarını çok önce ayırdıklarını, Gökhan Değirmenci'yi Galatasaray maçı öncesi gönderdiklerini, Marcinho'nun ise Galatasaray maçından sonra izin istediğini belirtti.



Mustafa Kızıl, medyada art niyetli haberler çıktığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz, inanan oyuncularla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden söz konusu oyuncularımızla yolları ayırdık. Sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz'ı 1 ay önce, Şenol Can ve Muhamed Ildız'ı yaklaşık 2 ay önce, Gökhan Değirmenci'yi ise Galatasaray maçı öncesinde gönderdik. Ancak şu an medyada tüm bu gelişmeler yeni gibi aktarıp, kulübümüzde devam eden oyuncular gönderilmiş gibi lanse ediliyor. Medyada adı geçtiği gibi diğer oyuncuları gönderdiğimiz, Beşiktaş maçına altyapı oyuncularıyla çıkacağımız doğru değildir. Biz diğer maçlara olduğu gibi bu maça da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Medyada çıkan ve art niyetle yapıldığına inandığımız haberler asılsızdır. Son 2 gündür basında çıkan haberler art niyetli algı yaratmak amacı ile yapılmış haberlerdir."