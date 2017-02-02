Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

“Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz“

"Kamp sürecini iyi değerlendirerek Beşiktaş maçına iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gerçekten zor bir maç olacak"

“Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz“

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.
Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.
Takımda güzel bir hava olduğunu ifade eden Tankut, "Kampımız güzel bir ortamda devam ediyor. Bu kamp sürecini iyi değerlendirerek Beşiktaş maçına iyi bir şekilde çıkmak istiyoruz. Gerçekten zor bir maç olacak. Bu tür büyük maçları evimizde oynamamız önemli, bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Beşiktaş maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

 Hazırlıklar sürüyor
Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-mavili kulübün açıklamasında, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta futbolcuların, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde kondisyon ağırlıklı çalışma yaptığı ifade edildi.
Sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ve Tanase'nin takımdan ayrı çalıştığı aktarılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülke milli takımında bulunan Abdou Razack Traore'nin idmana katılmadığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #kardemir karabükspor #kamp #hikmet ferudun tankut #beşiktaş #antalya
banner863
Önceki Haber
İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Hüseyin Şeyhülislam: Suriye'de özerkliğe başından beri karşıyız
Sonraki Haber
Öğrencilerden kuşlara sıcak yuva
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.