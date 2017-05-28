Beşiktaş kafilesini stadyuma getiren takım otobüsünün 3. yıldızla süslendiği görüldü.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı kritik mücadelede siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa mücadelesine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Cenk Tosun şans buldu. Cenk Tosun, zorlu karşılaşmada forvet hattında görev aldı. Ligdeki son 3 maçta fileleri havalandırmayı başaran Vincent Aboubakar ise Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında görev aldı.

Beşiktaş'ta ilk 11'de ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu.



Atiba Hutchinson yine yok

Beşiktaş'ta son haftalarda büyük düşüş yaşayan Atiba Hutchinson, Kasımpaşa karşılaşmasında olduğu gibi Gaziantepspor mücadelesinde de kadroda kendisine yer bulamadı.

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden beri istikrarıyla dikkati çeken Hutchinson, üst üste ikinci kez forma şansı yakalayamadı.



Caner Erkin 216 gün sonra kadroda

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesinde Caner Erkin de uzun bir aradan sonra kadroda yer alabildi.

Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in 8. haftasında evinde Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Caner Erkin, 216 gün sonra Gaziantepspor karşısında kadroya dahil edildi. Caner Erkin, maça yedekler arasında başladı.



Gaziantespor'da da değişiklik

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise takımının ilk 11'inde bazı değişikliklere gitti.

Küme düşmesinin kesinleştiği Çaykur Rizespor maçına göre 4 oyuncuyu değiştiren Uygun, Beşiktaş karşısındaki ilk 11'ini Erten Ersu, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Barış Yardımcı, Thiam, Orkan Çınar, Kangwa, Ben-Hatira, Ghilas'dan oluşturdu.

Öte yandan jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan pankartla maça çıkan futbolculara, üniforma giyen çocuklar da eşlik etti.

Bu arada Beşiktaş kafilesini stadyuma getiren takım otobüsünün 3. yıldızla süslendiği görüldü.



Stat siyah-beyaz

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmada stadın kendine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun, Gaziantepsporlu yöneticilerle yaptığı görüşme neticesinde Kalyon Stadı'nın büyük bölümü siyah-beyazlı taraftarlara bırakıldı.

Gaziantepspor'daki Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan binlerce taraftar, takımlarını destekledi. Maça saatler kala tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarı, görsel şovlarla da takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan bölümleri doldururken, Gaziantepspor taraftarları ise maça ilgi göstermedi.



Yoğun güvenlik önlemleri

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşılaşma öncesinde ve sırasında stat bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Maç nedeniyle 5 bine yakın polis memuru görev yaparken, jandarma ve özel güvenlik görevlileri de hazır bulunduruldu.

Stada giriş yapan her araçta arama yapan ekipler, taraftarları da üst aramasından geçirdi.

Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş otobüsüne 3 yıldızlı siyah-beyazlı armaların yerleştirilmesi dikkati çekti.



Gaziantepspor evindeki son maçına çıktı

Geçen hafta aldığı mağlubiyet sonrasında ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ise Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son maça çıktı.

Gaziantepspor, sezonu gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak.