Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı takım, sezonun son haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek.

Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Şampiyonluk coşkusu yaşanacak

Siyah-beyazlı takımın yarın yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek.

Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.



Keyifli bir haftanın ardından maça çıkacak

Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak.

Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası yarınki karşılaşmayı oynayacak.



Vodafone Stadı'nda yenilgisi yok

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak.

Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



Galibiyet serisiyle bitirmeye çalışacak

Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü.



Talisca kutlamalarda olmayacak

Siyah-beyazlı ekipte bu sezonun en golcü ikinci oyuncusu olan ve Gaziantepspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Anderson Talisca, hem şampiyonluk kutlamalarında hem de maçta yer alamayacak.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Gaziantepspor karşılaşması sonrası ülkesi Brezilya'ya giden Talisca, bu sezon ligde 13 gol atmıştı.



Yedek ağırlıklı bir kadro

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte Talisca'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor karşısında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın da yarınki mücadelede yine görev alamayacağı bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta içinde yaptığı basın toplantısında Osmanlıspor karşısında sezon içinde fazla şans veremediği oyuncuları oynatmayı planladığını açıklamıştı.



Zorlu sezonun ardından tatile çıkacaklar

Siyah-beyazlı oyuncular, zorlu geçen sezonun ardından bir süreliğine tatil yapma fırsatı bulacak.

Gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına gelecek aydan itibaren başlayacak.