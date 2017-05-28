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Beşiktaş şampiyonluk pastası kesti

Gaziantep Havalimanında Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından karşılanan siyah-beyazlı kafile, havalimanında şampiyonlık pastası kesti

Beşiktaş şampiyonluk pastası kesti

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş kafilesi, şampiyonluk pastası kesti.
Kalyon Stadı'nda oynanan maçın ardından takım otobüsüne binerek stattan ayrılan siyah-beyazlı kafile, daha sonra Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.
Güzergah boyunca bazı taraftarların araçlarıyla korna çalarak sevgi gösterisinde bulunduğu Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı VIP Salonunda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular, havalimanında şampiyonluk pastası kesti.

 Orman: "Kutlama programını açıklayacağız"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun son maçında Osmanlıspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, "Kupa, İstanbul'a gelecek. Taraftarımızla birlikte kaldıracağız. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kutlama programını önümüzdeki hafta açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı kafile, havalimanındaki kutlamaların ardından İstanbul'a hareket etti.


Kaynak: AA
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