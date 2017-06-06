Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve Şenol Güneş'in ''Kalmasını istiyorum'' dediği Demba Ba için, kulübü Shanghai Shenhua'nın şaşırtan transfer planı! Shanghai Shenhua, Demba Ba'yı Aves'e göndermek istiyor

Demba Ba için sürpriz transfer iddiası! Portekiz 2. Ligi'ni bu sezon ikinci sırada tamamlayan ve Portekiz Premier Ligi'ne yükselen CD Aves'in Demba Ba'yı kadrosuna katabileceği ortaya çıktı.



Senegalli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Çin Süper Ligi ekibi Shanghai Shenhua'nın, Avrupa'daki partner kulüplerinden CD Aves'e Demba Ba'yı göndermek istediği belirtildi.



Portekiz basınına yansıyan haberde, Shanghai Shenhua Avrupa'da işbirliği yaptığı kulüplerden biri olan CD Aves'e Demba Ba'yı göndermeyi planlıyor. Çin temsilcisi, Avrupa'da da Aves üzerinden yeni bir proje başlatmak için böyle bir hamle yapmak istiyor.



Beşiktaş Demba Ba'yı sezon ortasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Şenol Güneş'in ''Takımda kalmasını isterim'' dediği 32 yaşındaki golcü oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.



Sporx'in haberine göre, Demba Ba'nın 2018 yılına kadar Shanghai Greenland Shenhua ile sözleşmesi devam ediyor.



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