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Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Demba Ba'nın 32. yaş günü kutlandı

Beşiktaş'ta Gaziantepspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 28 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı gerçekleştirdikleri antrenmanı pas idmanlarıyla sürdürdükleri bildirildi. Antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdiği aktarıldı.

Demba Ba'nın doğum günü kutlandı
Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta antrenman öncesi Demba Ba'nın 32. yaş günü kutlandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamada, Senegalli golcü futbolcu için pasta kesildi.
Doğum günü kutlamasında konuşma yapan Demba Ba, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Beşiktaş şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Gaziantepspor #futbol #beşiktaş #antrenman
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