"Şampiyonluk kolay değildi, büyük başarı. Doğru planlamanın ve çalışmanın karşılığını aldık"

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk elde eden Beşiktaş'ta başarının coşkusu sürüyor.

Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak ve Ahmet Ürkmezgil, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu sürekli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün sezon ortaya koydukları emeği şampiyonlukla taçlandırdıklarını vurgulayarak, "Şampiyonluk kolay değildi, büyük başarı. Doğru planlamanın ve çalışmanın karşılığını aldık. Geldiğimizden beri hep üstüne koyarak, bir bir işleyerek, tuğlaları üst üste koyarak Beşiktaş'ı bugünlere getirdik. Bunun parçası olduğum için çok mutluyum. Yönetim olarak çok çalıştık. Hocamız, ekibi, oyuncular, el ele vererek bugüne geldik." ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri şampiyonlukla üçüncü yıldızı da aldıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"İnşallah daha iyilerini yaparız. Hedeflerimiz var, daha bitmedi. Beşiktaş'ı Avrupa'da daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bunları yerine getirmek için çok çalışmalıyız. Üçüncü yıldızdan sonra en büyük hedefimiz bu. Başarının sürekli hale gelmesini istiyoruz. Dünya kulübü olmak için Türkiye'de şampiyon olmalıyız."

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yaptıkları karşılaşmada, ev sahibi ekibin yöneticilerinin, siyah-beyazlı taraftarlara stadın tamamını açmasına değinen Albayrak, "Gaziantepspor yönetimine teşekkür ederiz. Bu mutluluğumuzu yukarı çıkarmamızda onların da emeği var. Tribünlerin tamamını bize açmayabilirlerdi. Gaziantep'te çok sönük bir şey de olabilirdi. Çok güzel kutlama oldu. Şampiyonluğun sevincini yaşadık. Osmanlıspor maçında kupayı alarak, bunu perçinleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.



Ürkmezgil: "Çok şükür artık şampiyonuz"

Sezon başından beri temkinli açıklamalarıyla dikkati çeken Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise "Çok şükür artık şampiyonuz." dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğun kolay olmadığına dikkati çeken Ürkmezgil, "Şampiyonluk kendi kendine gelmiyor. Takımımızın gücü, kararlılığı ve inancının ardından iyi sonuçlar geliyor. Bunlar olunca diğer takımlar geriye düşüyor. Kimse üçüncü veya beşinci olmak için lige başlamıyor. Ancak senin gücün onları o noktaya çekiyor. Beşiktaş artık çok farklı konumda. En iyi olduğumuzu gösteren çok veri var." diye konuştu.

Kendisinin formaya üçüncü yıldızın alınmasından çok üst üste şampiyonluğu daha fazla önemsediğini kaydeden Ahmet Ürkmezgil, "Bu sezonki şampiyonluk çok önemliydi. İnsanların inancı itibarıyla önemliydi. Müthiş bir stat yaptık, iyi bir kadro oluşturduk. Herkesin gelmek istediği takım haline geldi. Oyuncu kalitesi yükseldi." ifadelerini kullandı.

Gaziantepspor maçının da kendileri açısından çok güzel geçtiğini anlatan Ürkmezgil, şunları söyledi:

"Başkanımız Fikret Orman, taraftarların maça gelebilmesi için ön ayak oldu. Maçta hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Binlerce taraftarımız bize destek verdi. Vakur bir şekilde şampiyonluğu kutladık. Milletvekili arkadaşlarım da aynı şeyi söyledi. Bundan gurur duydum. Havalimanında binlerce kişi bizi karşıladı. Beşiktaş'a yakışan şekilde kutlamaları yaptık."

Beşiktaş'ın artık daha büyük hedefler peşinde koşacağını kaydeden Ürkmezgil, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıp, üst turlara gitmek istiyoruz. Müthiş bir kadroyla istikrarı yakaladık. Yakaladığı bu istatistikle birkaç yıl daha şampiyonluğu alması olası gözüküyor. Stadını yapmış, ivme kazanmış bir Beşiktaş'ın şampiyon olabileceğini herkes söylüyor. Bunu söylemek için Beşiktaşlı olmaya gerek yok. Gözle görülür gerçekler var." değerlendirmesinde bulundu.